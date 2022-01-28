İpler gerilecek! Nevşin Mengü'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övgüye boğan Ahmet Hakan'a kahkahalı gönderme!

NTV ekranlarında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezen Aksu sorusuna verdiği yanıtla Ahmet Hakan'ı mest etmiş, ünlü gazeteci "Bunun adı geri adımsa... Ne şahane bir geri adımdır bu! Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa... Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu! Bunun adı pişmanlıksa... Ne harika bir pişmanlıktır bu! Bunun adı bir tür özürse... Ne muhteşem bir özürdür bu" ifadelerini kullanarak, Erdoğan'a övgüler sıralamıştı. Hakan'a meslektaşı Nevşin Mengü sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

KAHKAHALI YANIT VERDİ

Nevşin Mengü, Ahmet Hakan'ın sözlerini alıntılayıp kahkaha göndermesi yaptı. Hakan'ın düşünce özgürlüğüne gönderme yapan Mengü, takipçilerini ikiye böldü.