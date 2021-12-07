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İpler iyice gerildi! ABD'den Rusya'ya tehdit

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'da askeri gerginliğin tırmanması durumunda "güçlü askeri ve diğer önlemleri" alacakları konusunda uyarıda bulundu.

İpler iyice gerildi! ABD'den Rusya'ya tehdit

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve 2 saat 1 dakika süren görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Biden'ın ABD ve Avrupalı ortaklarının, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasından duyduğu derin endişeyi ifade ettiği aktarıldı.

"Biden, Rusya'nın Ukrayna'da askeri gerilimi artırması durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceğini açık şekilde dile getirdi." ifadesine yer verilen açıklamada Biden'ın, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini vurguladığı bildirilirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın "gerginliğin azaltılması ve diplomasiye dönülmesi" konusunda çağrı yaptığı da vurgulandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, her iki liderin de ekiplerine görüşmenin takibini yapma emri verdiği kaydedilerek, Putin ve Biden'ın stratejik istikrara dayalı ABD-Rusya diyaloğu, siber zorbalık ve İran gibi konularda birlikte çalışma konularını ele aldığı bilgisi de paylaşıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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