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Irak'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Irak'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Irak'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Irak'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Irak'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Irak'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Irak ya da resmî adıyla Irak Cumhuriyeti, Batı Asya'da bir ülkedir. Kuzeyde Türkiye, doğuda İran, güneydoğuda Kuveyt, güneyde Suudi Arabistan, güneybatıda Ürdün, batıda ise Suriye ile sınır komşusudur. Başkenti ve en büyük şehri Bağdat olan federal parlamenter cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir.

Irak'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Irak, 40222493 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 36. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0052 olduğu görülmektedir.

Irak'ın Müslüman Nüfus sayısı 30,428,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 99 olarak rakamlara yansımıştır.

Irak'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Irak'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Irak'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Irak'ın yüz ölçümü 436501 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Irak'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 950  km²    Karasal Alan : 437367 km²

Irak'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Irak'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Irak'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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