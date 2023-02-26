İrakli Lekvtadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Lekvtadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Lekvtadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Lekvtadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Lekvtadze 30 Ağustos 1991 tarihinde Tskaltubo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი ლექვთაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Lekvtadze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Levan Zukhbaia yapmaktadır. İrakli Lekvtadze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shukura Kobuleti futbol takımında oynamaktadır. Shukura Kobuleti takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İrakli Lekvtadze'nin Shukura Kobuleti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Lekvtadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Lekvtadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakli Lekvtadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Lekvtadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2012 yılında FC Dila

30 Haziran 2012 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2013 yılında Sioni Bolnisi

1 Haziran 2013 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2014 yılında Torpedo Kutaisi

5 Ağustos 2014 yılında Tskhinvali

1 Temmuz 2016 yılında Chikhura

1 Temmuz 2020 yılında FC Dila

1 Ocak 2021 yılında Samgurali

1 Ocak 2022 yılında Shukura

İrakli Lekvtadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Lekvtadze şuan Shukura Kobuleti takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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