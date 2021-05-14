Irak'ta Kovid-19 yasakları iptal edildi: Artık sadece akşamları sokağa çıkma kısıtlaması var!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, havaların ısınmasıyla küresel çapta etkisini artırmaya devam ediyor. Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 Mayıs Çarşamba günü başlayan 10 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulaması iptal edilerek yasağın sadece akşam saatlerinde uygulanacağı belirtildi.

19.00 - 03.00 ARASINDA YASAK OLACAK

Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yüksek Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 12-22 Mayıs tarihleri için ilan edilen kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği bildirildi.

Sokağa çıkma yasağının sadece 19.00-03.00 saatlerinde uygulanacağı kaydedilirken, alışveriş merkezleri, lokanta, sinema, park ve kafelerin bayram günlerinde de kapalı tutulacağı aktarıldı.

Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yüksek Komisyonu, Kovid-19 önlemleri kapsamında 4 Mayıs'ta aldığı kararla 12-22 Mayıs tarihlerinde 10 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Karar kapsamında alışveriş merkezleri, lokanta, sinema, park ve kafelerin kapalı tutulacağı bildirilmişti.