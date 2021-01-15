İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump'ın olmadığı bir dünya daha güzel olacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, paylaşımında "Trump yönetiminin olmadığı bir dünya daha güzel olacak" dedi. Trump'ın Başkanlık döneminde insanlığa büyük zarar verdiğini belirten Zarif, "Trump yönetiminin insanlığa verdiği zarar, bu yönetim içerisindeki radikallerin gözünde hala yetersiz" ifadelerine yer verdi.

"POMPEO, BARIŞA ÖNEM VERMİYOR"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de Husileri terör örgütü listesine almasını eleştiren Zarif, alınan kararın Yemen'de atılan barış adımlarına zarar verdiğini vurguladı.

Zarif, açıklamasında "Husileri terör örgütü listesine almak, Yemen'deki durumu daha da kötüleştirecek.. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo'nun son anlarında dahi İran aleyhindeki iftira ve yalanları, barışa önem vermediklerinin bir göstergesi" ifadelerini kullandı.