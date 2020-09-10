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  3. İran ordusundan Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde 3 günlük tatbikat

İran ordusundan Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde 3 günlük tatbikat

İran ordusu yetkilileri, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katılımıyla Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ni kapsayan geniş bir alanda 3 günlük askeri tatbikat başlatıldığını duyurdu.

İran ordusundan Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde 3 günlük tatbikat

İran ordusu, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katılımıyla Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ni kapsayan geniş bir alanda 3 günlük askeri tatbikat başlattı. İran devlet televizyonunun haberine göre, “Zülfikar-99” adı verilen ve 2 Hürmüz Boğazı, Makran sahili, Umman Denizi ile Kuzey Hint Okyanusu'nu kapsayan milyon kilometrekarelik alanda yapılacak askeri tatbikat 3 gün sürecek.

İran ordusundan Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde 3 günlük tatbikat

Tatbikatta karadan karaya ve karadan denize atılan seyir füzeleri, karadan havaya ve havadan karaya atılan atılan füzeler ve roketatarlar ile İHA'ların deneneceği belirtiliyor.

İran ordusundan Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde 3 günlük tatbikat

ABD İHALARINA MESAFE UYARISI

Öte yandan İran Ordusu'ndan yapılan açıklamada ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) tatbikat bölgesinden istihbarat toplamak amacıyla faaliyet gösterdiği ve bunlara mesafeye uymaları uyarısında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, uyarının ardından ABD'ye ait İHA'ların hareketlerinde de gözle görünür bir değişikliğin olduğu ve tatbikat bölgesini terkettikleri aktarıldı.

 

 

Berna Akkaya
Editör


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