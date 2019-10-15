İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen futbolcuya ceza! Sahalardan men edildi
İran Futbol Federasyonu (FFIRI) skandal bir karara imza attı. FFIRI, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla sosyal medyadan Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan futbolcu Mehdi Bebri'ye sahalardan men cezası verdi.
İran Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde paylaşılan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır."denildi.
Bebri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.
Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.
Reformist Millet Birlik Partisi üyesi Muhammed Rıza Tacirniya paylaşımının ardından Bebri'yi tehdit etmişti.
Etiketler : Mehdi Bebri, Barış Pınarı Harekatı
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