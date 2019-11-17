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  3. İran'da olaylar büyüyor! İnternete erişim engellendi

İran'da olaylar büyüyor! İnternete erişim engellendi

İran'da benzine zam yapılmasının ardından başlayan protestolar sonrası internete erişim engellendi.

İran'da olaylar büyüyor! İnternete erişim engellendi

Hükümetin benzine zam yapmasının ardından dün başlayan protesto gösterileri Tahran, Fars, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, İsfahan, Mazenderan, Kürdistan, Rezevi Horasanı eyaletleri de dazhil olmak üzere ülke genelindeki kentlerde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan, şehir içi ve şehirler arası trafikte ciddi aksamalar meydana geldiği açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bazı sürücülerin sekiz saat trafikte mahsur kaldığı da belirtildi.

İran'da olaylar büyüyor! O ülkede internete erişim de engellendi

ir.jpgİran'da olaylar büyüyor! O ülkede internete erişim de engellendi

İRAN'DA İNTERNETE ERİŞİM ENGELLENDİ

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre ise İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, son gösteriler nedeniyle internete erişimin engellemesi kararı aldı.

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