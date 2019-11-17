İran'da olaylar büyüyor! İnternete erişim engellendi
İran'da benzine zam yapılmasının ardından başlayan protestolar sonrası internete erişim engellendi.
Hükümetin benzine zam yapmasının ardından dün başlayan protesto gösterileri Tahran, Fars, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, İsfahan, Mazenderan, Kürdistan, Rezevi Horasanı eyaletleri de dazhil olmak üzere ülke genelindeki kentlerde devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan, şehir içi ve şehirler arası trafikte ciddi aksamalar meydana geldiği açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bazı sürücülerin sekiz saat trafikte mahsur kaldığı da belirtildi.
İRAN'DA İNTERNETE ERİŞİM ENGELLENDİ
İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre ise İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, son gösteriler nedeniyle internete erişimin engellemesi kararı aldı.
Etiketler : internet, Erişim engeli
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