İran'da Sünni din adamları hükümete seslendi "halkın taleplerine kulak verin"

İran'ın batı bölgesindeki Sünni din adamları, Mahsa Emini gösterilerine ilişkin Tahran yönetimine halkın taleplerine kulak verme çağrısında bulundu.

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İran'da Sünni din adamları hükümete seslendi "halkın taleplerine kulak verin"

Sosyal medya görüntülerine göre, İran'ın Bukan, Piranşehr, Oşneviye, Nakade ve Hume şehirlerinde Sünni din adamlarının imzaladığı bildiri okundu.

Söz konusu bildiride, "hükümetten halkın taleplerine kulak vermesi" talep edildi.

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İRAN'DA DİN ADAMLARI HÜKÜMETE SESLENDİ

Gösterilerde emniyet güçlerinin silah kullanmaktan vazgeçmesi istenirken, emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden veya yaralananların maddi ve manevi zararlarının karşılanması çağrısında bulunuldu.

Tahran yönetiminin tüm uyarılara rağmen bölge halkının ekonomik ve sosyal sorunlarına eğilmediği belirtilen bildiride, son olaylarda gözaltına alınanların serbest bırakılması istendi.

- İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 378 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50 civarında güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Gösteriler sırasında binlerce kişi gözaltına alınırken Yargı Erki Sözcüsü, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarla bağlantılı 1024 kişi hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.

KAYNAK: AA

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