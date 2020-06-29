İran'dan Trump'a şok! Tutuklama kararı çıkarıldı

İran ile ABD'nin arasında kriz yaratana Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı. İran'da Tahran yönetimi ABD Başkanı Donald Trump ve 30'u aşkın yetkili hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İran, Ortadoğu'nun en kilit ismi General Kasım Süleymani'yi öldürmekle suçladığı ABD Başkanı Donald Trump için harekete geçti.

Tahran yönetimi, Trump'ın görüldüğü yerde yakalanması için de Interpol'den yardım istedi. Söz konusu karar, Trump'la birlikte 30'u aşkın ABD'li yetkiliyi de kapsıyor.

Tahran Başsavcısı Ali el Kasımi, Trump ve ABD'li diğer isimleri 'cinayet ve terörizm'le suçluyor.

Merkezi Fransa'nın Lyon şehrinde bulunan uluslararası polis teşkilatı Interpol ise, İran'ın talebiyle ilgili henüz bir yorum yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'taki havalimanından çıkarken ABD insansız hava aracından atılan füzelerle vurulmuştu.

Ortadoğu'yu alt üst eden saldırının ardından İran Irak'taki ABD üslerine onlarca füze attı ancak hiçbir Amerikan askeri yaşamını yitirmedi.

Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ise onlarca kişi yaşamını yitirmişti.