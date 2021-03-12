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İran'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İran'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İran'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden İran'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

İran'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İran'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İran, resmî adı İran İslam Cumhuriyeti /Cumhuri-ye İslâmi-ye İran, Güneybatı Asya'da ülke. Güneyde Basra Körfezi ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile çevrilidir. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Pakistan, Afganistan ve Türkmenistan ile kara sınırına sahiptir.

İran'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

İran, 84344884 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 17. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,017 olduğu görülmektedir.

İran'ın Müslüman Nüfus sayısı 73,777,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 99,4 olarak rakamlara yansımıştır.

İran'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İran'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İran'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  İran'ın yüz ölçümü 1627131 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

İran'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 116600  km²    Karasal Alan : 1531595 km²

İran'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İran'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İran'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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