İranlı güreşçi Navid Afkari idam edildi | Navid Afkari kimdir? Neden idam edildi?

İran'da şampiyon güreşçi Navid Afkari bu sabah saatlerinde bir güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunarak idam edildi.

İran devlet medyasının aktardığına göre, İran'ın şampiyon güreşçisi Navid Afkari, 2018'de hükümet karşıtı protestolar sırasında bir güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunduktan sonra idam edildi.

Güney Fars ili adalet dairesi başkanının duyurduğu idamın, bu sabah saatlerinde kurbanın ailesinin ısrarı üzerine yasal prosedürler uygulandıktan sonra gerçekleştiği belirtildi.

TRUMP BİLE ENGEL OLAMADI

İdam kararının geçtiğimiz günlerde duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'a idamı durdurma çağrısında bulunmuştu.

Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak" ifadesine yer vermişti.

NAVİD AFKARİ KİMDİR?

İranlı milli güreşçi.

1993 doğumludur.

Basında çıkan haberlere göre, İyaşındaki Navid Afkari’yi 2018 yılında rejim karşıtı gösterilere karıştığı gerekçesi ile iki kez idam cezasına mahkum edildi.

ABD Başkanı Trump, Twitter’da İranlı yetkililere idam cezasını iptal etme talebinde bulundu.