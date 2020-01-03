İranlı komutan Kasım Süleymani ABD'nün düzenlediği saldırıda Bağdat'ta öldürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi.

FÜZE SALDIRISI DÜZENLENDİ

Irak devlet televizyonunun haberinde, "Haşdi Şabi basın kaynaklarına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat'ta havalimanı yolunda araçlarına yönelik saldırıda öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı ve çevresine füze saldırı düzenlendiğini ve yaralılar bulunduğunu açıklamıştı.

ABD SALDIRIYI ÜSTLENDİ

ABD, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyı üstlendi. Uluslararası bir kanala açıklamada bulunan ABD'li yetkili: Irak'ta İran bağlantılı 2 hedef vuruldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü yönündeki haberleri doğruladı.

ABD VE İSRAİL SORUMLU

Haşdi Şabi Sözcüsünden açıklama: Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinden ABD ve İsrail sorumlu.

HAZALİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ SÜLEYMANİ'YE MESAJ MIYDI?

Bağdat'ta ABD Büyükelçilik saldırısını, Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin emriyle, Asaib Ehl Elhak oluşumu lideri Kays el-Hezali ve Bedir kaolisyonu lideri Hadi el-Amiri'nin yaptığı belirtilmişti.

Sonrasında pazar günü Haşdi Şabi güçlerini hedef alan saldırıda, Irak'ta Süleymani'ye en yakın isimlerden 45. Bölük komutanı Ebu Ali Hazali de öldürülmüştü. Hazali'nin hedef alınmasının Süleymani'ye direkt mesaj olduğu değerlendirilmişti.