İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz söylemler! "Hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz"

İranlı milletvekili Petrol İşletmecisi Hedayat Khademi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip hakkında skandal paylaşımlar yaptı.

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İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz söylemler! "Hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz"

İranlı milletvekili Petrol İşletmecisi Hedayat Khademi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev hakkında bazı söylemlerde bulunan milletvekiline tepkiler kısa sürede büyüdü.

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Khademi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Eğer dünyaya gücümüzü göstermek istiyorsak ABD, Siyonist rejim ve hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz. Derhal ordumuz Aliyev'in ağzına sert şekilde yumruğunu indirmelidir." ifadelerine yer verdi.

İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz söylemler! Hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Yapılan paylaşımın ardından Khademi'ye başta Türk vatandaşları olmak üzere tepkiler peş peşe geldi. Kullanıcılar paylaşım için "Kendinizden bu kadar emin olsaydınız, her fırsatta başkentinize suikast düzenleyen, topraklarınıza giren, askeri tesislerinizi bombalayan, Suriye'de hemen her gün üzerinize bomba yağdıran İsrail'e doğru cevabı verirdiniz."

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"Aldanma, sana öyle bir ders veririz ki unutamazsın. Adem oğlu gibi otur yerine Türk seni mahveder." şeklinde tepkiler gösterdiler.

İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz söylemler! Hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz

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