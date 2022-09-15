İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz söylemler! "Hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz"

İranlı milletvekili Petrol İşletmecisi Hedayat Khademi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev hakkında bazı söylemlerde bulunan milletvekiline tepkiler kısa sürede büyüdü.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Khademi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Eğer dünyaya gücümüzü göstermek istiyorsak ABD, Siyonist rejim ve hayalperest Erdoğan'a ders vermeliyiz. Derhal ordumuz Aliyev'in ağzına sert şekilde yumruğunu indirmelidir." ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Yapılan paylaşımın ardından Khademi'ye başta Türk vatandaşları olmak üzere tepkiler peş peşe geldi. Kullanıcılar paylaşım için "Kendinizden bu kadar emin olsaydınız, her fırsatta başkentinize suikast düzenleyen, topraklarınıza giren, askeri tesislerinizi bombalayan, Suriye'de hemen her gün üzerinize bomba yağdıran İsrail'e doğru cevabı verirdiniz."

"Fatih in Bozkurtları sahaya inerse Sonuçlar hiç iyi olmaz Bizler Irak askerine benzemeyiz"

"Aldanma, sana öyle bir ders veririz ki unutamazsın. Adem oğlu gibi otur yerine Türk seni mahveder." şeklinde tepkiler gösterdiler.