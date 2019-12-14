İrem Derici cinsel hayatını tek cümle ile özetledi

Sosyal medya hesabından verdiği cevaplarla ve yorumlarla dikkat çeken İrem Derici cinsel hayatınızı özetleyin sorusuna "Dualar eder insan" sözüyle yorum yaptı.

"DUALAR EDER İNSAN"

Instagram'da aktif olan ünlüler arasında olan ünlü şarkıcı bu kez de ünlü bir sosyal medya sitesinin "Cinsel hayatınızı bir şarkı sözüyle özetleyin" şeklindeki paylaşımının altına, bir döneme damga vurmuş şarkısının sözleri "Dualar eder insan" yorumunu yaptı. İlginç yorumların da geldiği paylaşıma Derici'nin yorumu damga vurdu.

İşte Derici'nin olay olan o yorumu;