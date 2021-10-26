İrem Derici itirafları peş peşe sıraladı! Bomba üstüne bomba patlattı! Bir tek dudağında yok

Açıklamalarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı 34 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, Youtube'da yayınlanan Bize Kaldı programına katıldı. Derici, programda anlattıklarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

"HESABIMA PARA YAĞDI"

Gçen sene evinden yaptığı bir yayında IBAN numarasının ortaya çıkmasının ardından kendisine para gönderen insanlar olduğunu belirten İrem Derici, "Herkese paralarını geri gönderdik. Biri 25 bin TL göndermiş..." dedi.

"BU NASIL BİR SAPIK?"

Niyetinin sonradan ortaya çıktığını ve kendisini beğendiği için gönderdiğini söyleyen İrem Derici, "Bu nasıl bir pislik? Ben ona geri gönderiyorum parayı, o bana tekrar atıyor. Muhasebecimi aradım, hesabımı kapattık sonra." açıklamasında bulundu.

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Z KUŞAĞINDAKİ KİŞİ KİM?

34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici tüm yaz yaptığı flörtleri bütün samimiyetiyle anlatırken, Z kuşağından biriyle de takıldığını itiraf etti.

Ayrıca ünlü şarkıcı, dudağı dışında her yerinde estetiği olduğunu da itiraf etti.