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  3. İrem Derici sosyal medyada trend oldu! 'Kolim Tecrübesizdir!

İrem Derici sosyal medyada trend oldu! 'Kolim Tecrübesizdir!

Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan'ın karantina döneminde başlayarak Instagram live aracılığıyla sunduğu bir ‘magazin/aktüalite’ programı olan 'Mücbir Sebepler' e dün İrem Derici'nin sözleri damga vurdu. İrem Derici'nin 'Kolim tecrübesizdir' sözleri sosyal medyada trend oldu.

Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan ve yönetmen Melikşah Altuntaş'ın karantina sürecinde başladığı ve büyük bir kitleye erişmesiyle birlikte devam eden 'Mücbir Sebepler' yine takipçilerini kırdı geçirdi. 

Yayın sırasında 'Ben Bilmem Eşim Bilir' adlı programla ilgili sohbet eden ikiliye yorumları ile katılan İrem Derici'nin 'Kolim Tecrübesizdir' sözleri izleyenleri gülme krizine soktu.

İrem Derici sosyal medyada trend oldu! 'Kolim Tecrübesizdir!

Bir çok kullanıcı 'Koli' kelimesinin ne demek olduğunu araştırmaya başladı.

Eşcinsellerin aralarında kullandıkları bir kelime olan koli : cinsel iliski, sevişmek anlamına gelmektedir.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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