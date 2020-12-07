Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan ve yönetmen Melikşah Altuntaş'ın karantina sürecinde başladığı ve büyük bir kitleye erişmesiyle birlikte devam eden 'Mücbir Sebepler' yine takipçilerini kırdı geçirdi.

Yayın sırasında 'Ben Bilmem Eşim Bilir' adlı programla ilgili sohbet eden ikiliye yorumları ile katılan İrem Derici'nin 'Kolim Tecrübesizdir' sözleri izleyenleri gülme krizine soktu.

Bir çok kullanıcı 'Koli' kelimesinin ne demek olduğunu araştırmaya başladı.

Eşcinsellerin aralarında kullandıkları bir kelime olan koli : cinsel iliski, sevişmek anlamına gelmektedir.