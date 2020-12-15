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  3. İrem Derici yılbaşı sokağa çıkma yasağını duyunca bakın ne yaptı?

İrem Derici yılbaşı sokağa çıkma yasağını duyunca bakın ne yaptı?

Sosyal medya paylaşımları ve söylemleri ile sık sık gündem olan ünlü şarkıcı İrem Derici yine adından söz ettirecek bir paylaşım yaptı.

İrem Derici yılbaşı sokağa çıkma yasağını duyunca bakın ne yaptı?

Sivri dilli şarkıcı İrem Derici sosyal medya paylaşımı ile takipçilerini gülme krizine soktu. Derici yılbaşı sokağa çıkma yasağını duyunca yine kendini tutamadı.

İrem Derici yılbaşı sokağa çıkma yasağını duyunca bakın ne yaptı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Bu açıklamayı duyan ve daha önce koronavirüsü atlatan şarkıcı İrem Derici paylaşımlarıyla güldürdü.

İrem Derici yılbaşı sokağa çıkma yasağını duyunca bakın ne yaptı?

İrem Derici ilk paylaşımında "Yılbaşındaki 4 günlük yasağı benimle geçirmeye razı peygamber sabırlı birey ya da bireyler aranıyor" yazdı.

Derici ardından ise "Hep kızlar yazıyor" diyerek üzüntüsünü belirtti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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