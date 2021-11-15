İrem Derici'den yardım çağrısı! "Doğuracağım artık" dedi! Takipçileri yorum yağdırdı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Son olarak Sütyenle ayna karşısına geçip poz vererek dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Derici bu kez Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada çok konuşuldu.

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Derici, sütyenli fotoğraf çekip paylaşımını da "Masallara inanma ama bizim fantezilerimiz var" şeklinde not düştü. Ünlü şarkıcının bu paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

"YARDIMCI OLUN"

Instagram hesabı kadar Twitter'da da aktif olan şarkıcı, bir takipçisinin bebek fotoğrafı paylaşıp kendisini etiketlemesi üzerine paylaşımı alıntılayarak, "Doğuracağım artık yardımcı olun" yazdı.

Ünlü şarkıcının bu paylaşımının altı yardımcı olmak isteyenlerle dolması dikkatlerden kaçmadı.