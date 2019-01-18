İrem Derici'den yüzüklü gönderme! İrem Derici evleniyor mu?
Şarkıcı İrem Derici olay olan yeni aşkı Ataberk Özdene ile yeni bir paylaşımda bulundu. Youtuber Gökçe Yıldırım'ın eski sevgilisi olan Özdene ile olaylı başlayan ilişkileri tüm hızıyla devam eden İrem Derici söz yüzüklü bir paylaşım yaptı ve bu olayın ardından İrem Derici evleniyor mu soruları aklıllara geldi.
Dansçısı ile aşk yaşamaya başlayan ve adı aldatma iddialarına karışan İrem Derici gelen eleştirilere karşı cevap olacak bir paylaşımda bulundu.
Youtuber Gökçe Yıldırım'ın eski sevgilisi ile aşk yaşayan Derici aldatma iddialarının ardından sevgilisiyle aşk pozları vermekten geri kalmadı.
Bunun üzerine Ataberk Özdene ilişkilerinin daha önce bittiğini açıklamıştı. Aşıklar ilişkilerini gizlemeden yaşıyor, sosyal medyada da bol bol paylaşım yapıyorlar. İrem Derici kendisine gelen eleştirilerden sıkılmış olacak ki Instagram hesabından manidar bir paylaşım yaptı.
"3'ER 5'ER GELİN"
Söz yüzüklü paylaşım yapan popçunun bu hareketi akıllara 'Evleniyorlar mı?' sorusunu getirdi. Köpeğinin fotoğrafını, "Çünkü insanların yüksek bir yüzdesi leş festivali oğlum. İki güzel fotoğrafını paylaşırız, olan senin marshmallow kalbine, zeytin gözüne olur. Teker teker gelmeyin, 3'er 5'er gelin. Tek tek uğraşmak çok sıkıcı' açıklamasıyla paylaşan İrem Derici adeta kendisini eleştirenlere de meydan okudu. Fotoğrafta aynı yüzüğü işaret parmağına takan bir erkek yanında oturuyor.
İrem Derici “İstediğim kişiyi kendime 10 günde aşık ederim. Kafaya takmam yeterli. Hayatım proje. Hep savaşıp kazandım” demişti.
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