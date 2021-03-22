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  3. İrem Derici'nin dans videosu çok beğenildi

İrem Derici'nin dans videosu çok beğenildi

Geçtiğimiz gün yeni yaşına giren İrem Derici, İnstagram hesabı üzerinden "Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim ve hiç incinmemiş gibi seveceğim" notu yazarak dans ettiği bir videosunu paylaştı.

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde sıklıkla yer alan şarkıcı İrem Derici önceki gün 34. yaşına bastı. 

Derici yeni yaşını sosyal medya hesabından dans ettiği videosunu paylaşarak duyurdu. 

VİDEO BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

İrem Derici paylaşımında birlikte dans ettiği erkek dansçı için övgüler yağdırırken sevenleri, ikilinin uyumuna hayran kaldı.

Derici paylaşıma şu notu düştü:

"Yeni yaşımda hiç kimse izlemiyormuş gibi dans edeceğim ve hiç incinmemiş gibi seveceğim. Çünkü ben öyle istiyorum. Ömer, işine aşık bi' usta olduğunu biliyordum ama dünya tatlısı bi' herif çıkman bonus oldu. Sana çok teşekkür ediyorum! Öğrencilerin o kadar şanslılar ki..."

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, 34. yaşına ayak bastı. Derici, yeni yaşının şerefine sosyal medya hesabından dans ettiği videosunu paylaştı."

 

AŞK YOK

Derici, Nişantaşı'nda geçtiğimiz günlerde objektiflere takılmış ve hakkında çıkan aşk iddialarını,  "Böyle bir konuyla alakalı beraber konuşalım" diyerek yalanlamıştı

İrem Derici'nin dans videosu çok beğenildiİrem Derici'nin dans videosu çok beğenildi

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