Son dakika haberi... İrfan Aybirdi annesini Müge Anlı'da buldu. Annesiyle önce telefonda konuşan Aybirdi, 10 kardeşi olduğunu da öğrendi. Büyük bir sevinç yaşayan genç adam ''Anne sesin çok güzel'' demesiyle herkesi duygulandırdı.

İRFAN AYBİRDİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1991 yılında Adana'da dünyaya gelen İrfan Aybirdi şuanda İstanbul Sarıyer'de yaşamaktadır. Dekorasyon işiyle uğraşan İrfan Aybirdi, annesinin adının Ayşe olduğunu öğrendikten sonra Müge Anlı'ya katılıp yardım istiyor.

ADANALI İRFAN AYBİRDİ ANNESİNİ BULDU MU MÜGE ANLI?

4 aylıkken annesi tarafından başka bir aileye verilen İrfan Bey programda annesini arıyordu.

İrfan Bey'in anlattığına göre ilk zamanlar aileye para veren annesi daha sonra aniden ortadan kayboldu. Önceleri sadece bakıcılık yapan aile böylelikle İrfan Bey'i evlat edindi.

İrfan Aybirdi, programda annesinin fotoğrafını da paylaştıktan sonra sürpriz bir gelişme yaşandı ve İrfan Bey'in annesi bulundu.