Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesaplarından İrfan Buz'a ilişkin açıklama yapıldı. Basında yer alan haberler sonrası İrfan Buz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | İrfan Buz istifa mı etti? | Yeni Malatyaspor son dakika açıklaması ve detaylar internet kullanıcıları tarafından merak edildi. İşte ayrıntılar...

İRFAN BUZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İrfan Buz, 15 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Buz, en son Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştır.

İRFAN BUZ KULÜP TAKIMLARI KARİYERİ

15 Nisan 1967 İstanbul doğumludur. 1971 yılında ailesi ile birlikte Almanya'ya göç etti. Almanya’da öğrenimini tamamladıktan sonra olarak Dortmund Üniversitesi Teknik İnşaat bölümünden inşaat teknikeri olarak mezun oldu. Almanya'nın çeşitli kulüplerinde futbol oynadıktan sonra 1988 yılında Almanya 3. Lig takımlarından Lüdenscheid takımından Türkiye 1. ligi futbol takımı Sarıyer Spor Kulübü'ne transfer oldu. Daha sonra sırası ile Vanspor ve Sakaryaspor'da oynadıktan sonra 1995 yılında Almanya'dan teklif alarak bu ülkeye geri döndü. Almanya’da futbol kariyerine devam ederken Barışspor Hackenberg takımında antrenör futbolcu olarak teklif aldı ve bu takımda antrenörlük hayatına başladı.

İRFAN BUZ TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

1999 yılında Henef Köln spor okulunda UEFA B lisansını aldı. UEFA B lisansını birincilikle bitirdi. Daha sonra DFB yani Almanya Futbol Federasyonu'ndan teklif aldı ve alt yapılarda U-11'den başlayarak U-19'a kadar bütün yaş gruplarında antrenör olarak görev aldı. Bu yapılardaki çalışmaları 1999-2008 yılına kadar devam etti. 2005 yılında UEFA A Lisansını aldı. 2009 yılında TFF Avrupa temsilciliği görevinde bulunan Erdal Keser hocadan teklif alarak millî takım scout'luğu görevine başladı. Bu bölge Schalke, Dortmund, Bochum, Essen ve Duisburg bölgelerini içine almakta, Türk futbolcularının en yoğun olduğu bölge olarak tanınmaktadır. Daha sonra ise SpVg Olpe takımında 4 sene çalıştıran İrfan Buz, FC Iserlohn 46/49 takımının başına gelmiş ancak kısa bir süre bu takımı çalıştırdıktan sonra Bursaspor'da Christoph Daum'un yardımcılığına getirmiştir. Burada Daum'un yardımcılığını yapmış bu teknik adamın ayrılmasının ardından da 25 Mart 2014 günü Galatasaray ile deplasmanda oynanan Türkiye Kupası maçında takımın başına geçmiş ve takımı bu maçta Bekir Yılmaz'ın son dakika golüyle 2-2 berabere kalarak çok önemli bir avantaj kazanmıştır. Buz ise maçtan sonra "Hayatımın en mutlu günü!" ifadelerinde bulunmuştur

Daha sonra Bursaspor'un adı Elvir Baljić ile anılsa ve hatta Baljić ile prensip anlaşmasına varılıp Türk Telekom Stadyumu'nda maçı takip etse de son anda yönetim kurulu takımın başına İrfan Buz'u getirme kararı almıştır.

İrfan Buz, 2014-2015 sezonu başlarında Bursaspor görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş'in bu göreve gelmesi ile birlikte boşta kalan Buz, 24 Eylül 2014 tarihinde Gençlerbirliği takımınının başına getirilmiştir.

13.10.2015 tarihi itibarıyla PTT 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a Yücel İldiz'den boşalan koltuğa getirilmiştir. Yeni Malatyaspor'un başında 2016-2017 sezonu sonunda Süper Lig'e yükselen Buz, 31 Mayıs 2017'de görevinden ayrıldı. Ertesi sezon Osmanlıspor'da görev yapan teknik adam 2018-19 sezonu başında herhangi bir kulüple anlaşmamış, devre arasında ise Samsunspor tarafından yapılan teklifi sezon ortası olması nedeniyle reddetmiş ve o sezonu Avrupa'da futbolcu izleyerek geçirmiştir.

2019-20 sezonu başında ise Samsunspor'un başına geçmiştir.[7] 2020 yılı Mayıs ayında, 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörlüğü görevine getirilmiştir.

En beğendiği kulüp Bayern München, en beğendiği futbolcu Cristiano Ronaldo, en beğendiği Türk futbolcu Burak Yılmaz olan Buz; bir röportajda şimdiye kadar çalıştığı en disiplinli futbolcu olarak Fernando Belluschi, en tembel futbolcu olaraksa Raheem Lawal'ın adını vermiştir.

İRFAN BUZ İSTİFA MI ETTİ?

Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yolları ayırdı.

YENİ MALATYASPOR SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz"