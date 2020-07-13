İrfan Buz, Bursaspor'da göreve gelmesiyle birlikte aldığı 3 galibiyetle yeşil-beyazlıları direkt Süper Lig'e yükselme potasına sokmuştu. Son olarak 33. haftada Menemenspor karşısında alınan beraberlik, Bursaspor'un galibiyet serisini bozdu.

Ligin 30. haftasındaki Adanaspor maçıyla birlikte göreve başlayan tecrübeli hoca, söz konusu karşılaşmada yeşil-beyazlıların 1-0 kazanmasıyla birlikte ilk galibiyetini almıştı. Timsah, ardından önce deplasmanda Giresunspor'u, sonra da iç sahada Altınordu'yu 1-0 mağlup edip 3'te 3 yapmayı başarmıştı.

Dün, Bursaspor ile 4. maçına çıkan İrfan Buz, 2-2 sona eren Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasının ardından yeşil-beyazlılar ile ilk puan kaybını yaşamış oldu. Öte yandan Buz yönetimindeki Bursaspor, aynı zamanda ilk kez kalesinde gol gördü.