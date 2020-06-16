İrfan Can Kahveci'den flaş paylaşım! Kadıköy'de çekilmiş fotoğraf

Medipol Başakşehir forması giyen başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci'nin yıllar önce Ülker Stadı'nda çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması, milli futbolcunun Fenerbahçe'ye gideceği şeklinde yorumlandı.Transfer söylentileri de İrfan Can Kahveci'nin fanatik Fenerbahçe taraftarı olduğunu işaret ediyor. Oyuncu kendisine gelen tekliflere henüz bir karar vermedi. Başakşehir kulübünün 9 milyon Euro'luk talep ettiği bedeli ödemesi halinde sarı lacivertli formayı giymeye yakın.