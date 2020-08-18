Irkçılıkla suçlanan antrenörün sözleşmesi feshedildi!

Bundesliga'nın dünya devi takımlarından Bayern Münih, ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanan altyapıda görevli bir antrenörün sözleşmesini feshetti. Türk futbolcu Eyüp Aydın'ın maruz kaldığı ırkçılık ilk olarak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, antrenörün sözleşmesinin feshedildiği belirtilerek, "Bu, şu an Bayern Münih altyapısında yürütülen iç araştırmanın ilk sonucudur." ifadeleri kullanıldı. Münih yönetimi, konunun takipçisi olacaklarını ve incelenmeye devam edileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

WDR televizyonunda yayımlanan "Sport inside" programının haberinde, Münih kulübünün altyapısında uzun süredir çalışan bir antrenörün internet üzerindeki sohbet gruplarında transfer edilecek futbolcularla ilgili birçok kez ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

Münih polisi de olay ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

EYÜP AYDIN KİMDİR?

2004 doğumlu Eyüp Aydın, Almanya'da dünyaya geldi. Bayern Münih'te forma giyen Aydın, U17 takımında forma giyiyor. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan genç futbolcu bu sezon 3 maçta forma giydi.