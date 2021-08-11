Skandal hareketiyle magazin gündemine oturan Irmak Arıcı trafikte bir sürücüyle yol verme kavgası yaşadı. Tartıştığı kişinin yüzüne defalarca tüküren Irmak Arıcı'nın görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine büyük tepki gördü. Bu olayın ardından Irmak Arıcı'nın kim olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Biz de Irmak Arıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

IRMAK ARICI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

31 Temmuz 1998 yılında Çankırı'da dünyaya gelen Irmak Arıcı aslen İzmirlidir. Eğitim hayatını Çankırı'da tamamlayan Arıcı müzik hayatına amatör Youtube videolarıyla başladı.

23 yaşındaki Arıcı, Gece Gibi Gönlün isimli şarkısına klip çektikten sonra büyük bir çıkış yakaladı ve Youtube üzerinden takipçi sayısını arttırdı.

Arıcı, 2019 yılında Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla çıkış yakaladı. Mühür, müzik listelerinde birinci sıraya yerleşti.

Irmak Arıcı, 1.68 boyunda ve Aslan burcudur. Instagram hesabından 500 bini aşkın takipçisi bulunan şarkıcının kullanıcı adı "irmakarc" şeklindedir.





ŞARKILARI NELER?

"Gece Gibi Gönlün" (2019)

"Mühür" (Mustafa Ceceli ile) (2019)

"Mevzum Derin" (2019)

"Kula Bela" (2020)

"Gün Ağarmadan" (Mustafa Ceceli ile) (2020)

"Yağmurum Ol" (2020)

"Söz Yaşları" (2020)

"Mahşer" (Taladro ile) (2020)

"Sonum Olur" (2021)

"Güya" (2021)

"Bizim Çocuklar" (Mustafa Sandal, Eypio ve Derya Uluğ ile) (2021)

"Yallah" (2021)

"Toparlanmam Lazım" (Kerim Araz ile) (2021)

DİĞER ÇALIŞMALARI

"Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz" (Fikret Şeneş Şarkıları: Volume 2) (2019)