İş arayanlar dikkat! TYP başvuruları başladı

İŞKUR tarafından istihadamı arttırmaya yönelik tasarlanan ve vatandaşlar tarafından uzun süredir beklenen Toplum Yararına Programlar (TYP), başvuru alımına başladı. 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan başvuruda bulunabilmek için, bireysel üye olarak giriş yapmak gerekmektedir. Üye olmayan kişilerin, üye olma sisteminden adımları takip ederek İŞKUR Portal Sistemi'ne kayıt olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise hariç)

ALIM YAPILAN KADROLAR

Makam Şoförü - Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) - Aşçı - Temizlik Görevlisi(Kat Hizmetleri - Elemanı/Kat Görevlisi) - Beden İşçisi (Genel) - Metal İşleri Teknisyeni - Güvenlik Görevlisi - İnşaat İşçisi - Temizlik Görevlisi - Kaynak Operatörü - Ahşap Mobilya İmalat Ustası - İnşaat Boyacısı/Boyacı Sıvacı - Duvarcı(Taş Duvarcı-İnşaat)

ALIM YAPAN KURUMLAR

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞK.

YOLKONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ILGAZ ÖĞRETMENEVİ AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

TCK 78.ŞUBE ŞEFLİĞİ

MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL.TES.İŞL.ANT BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU)

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2'NCİ DENİZ İSTİHKAM TABUR KOMUTANLIĞI

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