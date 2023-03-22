İş arayanlara müjde! Bakanlık 10 bin 900 işçi alacak! İşte aranan meslekler...

İş arayanların yakından ilgilendiren ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkur Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak.

BAŞVURULAR İŞKUR'DAN

Adaylar ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 22.03.2023-27.03.2023 tarihleri arasında elektronik kullanıcı girişi yapılarak alınacak. Sağlık Bakanlığının ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek ve başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

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ALIM YAPILACAK MESLEKLER

İlana göre; 4 bin 958 Temizlik Görevlisi, 3 bin 386 Güvenlik Görevlisi (Silahsız), 747 Klinik Destek Elemanı (Hastane), 520 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, 279 Elektrikçi (Genel), 195 İnşaat Boyacısı/Boyacı, 130 Marangoz, 277 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, 258 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı ve 150 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı istihdam edilecek.