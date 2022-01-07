İş arayanlara müjde! Çok sayıda bakanlık ve kamu kurumu personel alımı yapacak! Yeni yılda iyi bir işiniz olabilir...

Kamu kurum ve kuruluşlar yeni yılla birlikte personel almak belirlenen kadrolar için ilana çıktı. Bu kapsamda yer alan ilanlara göre çok sayıda bakanlık ve kamu kurumları personel alımı yapacak. Böylece birçok kişiye iş kapısı açılacak.

Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.

Personel alımına başvurular 10-20 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI 339 PERSONEL ALACAK

Adalet Bakanlığı ise15 stajyer kontrolör, 22 teknisyen ve gemi adamı, 150 idari memur, 140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis olmak üzere toplam 339 personel alımı yapacak. Adaylar stajyer kontrolörlük için başvurularını 5-14 Ocak, teknisyen, gemi adamı ve idari memurluk için 17-31 Ocak, psikolog, veteriner ve mühendislik için 3-17 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı-Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı ise 93 memur (avukat, mühendis, teknisyen, aşçı, garson, berber, şoför, hizmetli, terzi, grafiker vesaire) alacak. 30 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 31 Ocak 2022'de sona erecek. Adaylar başvurularını, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ Genel Müdürlüğü de farklı iller için 70 mühendis (inşaat, makina, elektrik ve elektronik, bilgisayar, meteoroloji, ziraat, harita, orman, maden, jeofizik, jeoloji) alımı için ilan verdi. Başvurular, 17-28 Ocak 2022'de personelalimi.dsi.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından 20 uzman yardımcısı (hukuk, idari ve mali işler, yapı restorasyon, konservasyon, müzecilik) alınacak. 31 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 14 Şubat 2022'de sona erecek. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılabilecek.

ÜNİVERSİTELERİN ALIMLARI

Ayrıca Munzur Üniversitesi 30, Hitit üniversitesi 25, Muş Alparslan Üniversitesi ise 50 sözleşmeli personel için ilan verdi.