İş arayanlara umut oldu! Kariyer merkezi iş arayanlarla işverenleri buluşturuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İstihdam ve Kariyer Merkezi ile farkındalık oluşturdu. İş arayanlara iş, eleman arayanlara da eleman bulma imkanı sağlayarak, işçi ve işveren arasında köprü olan Kariyer Merkezi kurulduğu günden bugüne kadar bin kişiyi işe yerleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla kurulan İstihdam ve Kariyer Merkezi iş arayan vatandaşları özel sektördeki işverenlerle buluşturarak bir anlamda istihdam sorununa hızlı katkı sunuyor. Özel sektör firmalarının personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan merkez yetkilileri, işe alım süresince takibini de titizlikle gerçekleştiriyor. Olumsuz sonuç alınması halinde başvuru sahibi yeni bir işe yönlendiriliyor.

İŞ BULANLARIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İstihdam ve Kariyer Merkezi'nde verilen rehberlik hizmetleri ile vatandaşların yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, "kişisel ve kurumsal eğitimler', "özgeçmiş oluşturma" gibi konularda da iş arayanların işgücü piyasası hakkında bilgilenmelerini sağlıyor. 2019 yılının Ağustos ayında kurulan merkez kurulduğu günden bugüne bin kişiyi işe yerleştirirken sadece Samsun merkezinde değil ilçelerde de iş arayanla işveren arasında köprü görevi yürütüyor.

Kariyer Merkezi aracılığı ile işe başlayanlardan Sefa Öztürk, "İstihdam Merkezi ile bir arkadaşım aracılığı ile tanıştım. 5 seneye yakın işsizdim." dedi. Tekstil fabrikasında işe başlayan Akgül Giral ise, "İyi ki başvurmuşum.Başvurunca beni yapabileceğim işe yönlendirdiler. Geldim, görüştüm ve işe başladım. " ifadelerini kullandı. İstihdam ve Kariyer Merkezi'nin iş arayanlar ile işveren arasında bir köprü görevi gördüğünü belirten Merkez Sorumlusu Büşra Doğan, "Vatandaşlarımıza kariyer danışmanlarımız aracılığı ile iş bulma süreçlerinde destek oluyoruz. Aynı zamanda Samsunlu iş verene de nitelikli personel bulma konusunda yardımcı olarak doğru işe doğru kişiyi yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARA KARİYER REHBERLİĞİ YAPIYORUZ"

İstihdam Merkezi'nin iş arayan vatandaşlara rehberlik hizmeti sunarak istihdama çok büyük bir katkı sağladığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kariyer Merkezimiz birçok vatandaşımıza kariyer konusunda rehberlik ediyor; onları ilgi, bilgi ve becerilerine uygun sektörlere yönlendiriyor. " şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı