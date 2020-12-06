İş arkadaşına baygınken tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çekti!

Haziran ayında gerçekleşen olayda, gittiği mekanda alkol alan ve alkolü etkisiyle kendini iyi hissetmeyen Yeşim Ç., iş arkadaşı Arif T.'yi arayarak gelip kendisini evine bırakmasını istedi. Mekana gelen Arif T., Yeşim Ç.'yi evine bırakması gerekirken kendi evine götürüp tecavüzde bulundu.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Sabah'ın haberine göre Arif T., alkollü olan genç kızın iradesi dışında birlikte olduktan sonra bu durumu arkadaşı Yunus Ö.'e anlattı. Arkadaşı, birlikte olduğu genç kızın müstehcen fotoğrafını istedi. Bunun doğrultusunda arkadaşına genç kızın fotoğraflarını çekerek gönderdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah uyandığında kendisini başka bir evde, kıyafetsiz halde bulan Yeşim Ç., iş arkadaşının kendisiyle rızası dışında birlikte olduğunu anladı. Kendisine yapılanların hesabını sormak isteyen genç kız ikinci bir şokla karşılaştı. İş arkadaşı Akif T.'nin kendisinin müstehcen fotoğrafını çektiğini ve yaydığını öğrendi. İlk olarak kendi rızası olmadığını alkollü halinde faydalandığını söyleyerek iş arkadaşından şikâyetçi oldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şikayet sonrasında ifadesi alınan Arif T., birliktelik esnasından genç kızın rızası olduğunu üzerine atılı suçu kabul etmediğini fakat fotoğrafını çekerek arkadaşına gönderdiğini kabul etti. Arkadaşı Yunus Ö.'ün ifadesi alındı. İfadesinde suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Yapılan araştırma sonrasında Yunus Ö.'ün genç kızın fotoğrafını başka bir arkadaşına gönderdiği, yaydığı tespit edildi. Haklarında yürütülen soruşturma sonrası savcılık iddianameyi hazırladı.

HAPİSLERİ İSTENİYOR

Genç kızın alkollü halından yararlanan ve fotoğrafını çekerek yayan Arif T.'nın 'Özel Hayata İlişkin Görüntü İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan 30 yıl 5 ay hapsi isteniyor. Fotoğrafı isteyerek başkalarına gönderen Yunus Ö.'ün 'Özel Hayata İlişkin Görüntü İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 8 yıl hapsi isteniyor. Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.