İş Bankası çalışma saatleri değişti mi? Günlük hayatta bir çok vatandaşın çoğu kez bankalarda işi çıkmaktadır. Bu yüzden de bankalar çalışma saatleri, ne zaman açılıp kapanacağı her zaman merak konusu olmuştur. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bankaların çalışma saatlerinde değişiklikler olmuştur. Peki İş Bankası çalışma saatleri değişti mi? İş Bankası kaça kadar açık? Kaçta açılıyor, kapanıyor?

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Artan koronavirüs vakalarıyla birlikte ülke genelinde bir çok önlem alınmaktadır. Son olarak banka çalışma saatleri, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla değişiklik göstermiştir.

Türkiye İş Bankası uygulamaya 9 Kasım'da geçerken, Garanti Bankası ise 16 Kasım'da bu çalışma saatlerini uygulamaya başlamıştır. Peki, bankaların çalışma saatleri nasıl olacak? İşte, bazı bankalardan alınan bilgiler çerçevesinde çalışma saatleri haberimizde...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye İş Bankası: 10.00-17.00

Garanti Bankası: 10.00-17.00

Ziraat Bankası: 09.00-17.00

Halkbank: 09.00-17.00

VakıfBank: 09.00-17.00

Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00

HSBC: 08.30-17.00

Denizbank: 09.00-17.00

Akbank: 09.00-17.00

Türkiye Ekonomi Bankası: 09.00-17.00

Kuveyt Türk Bankası: 09.30-17.00

ING Bank: 09.00-17.00

İŞ BANKASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Türkiye İş Bankası A.Ş., son açıklanan verilere göre Türkiye'de hizmet veren en büyük özel bankadır. 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulmuştur. Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır. İş Bankası 2019 yılında yaklaşık 468 milyar ₺ büyüklüğe ulaşmıştır. İş Bankası'nın toplamda 6568 bankamatik ATM'si ve 24 binden fazla çalışanı bulunmaktadır. Yurt dışında bazı ülkelerde hizmet vermektedir.

İş Bankası kuruluş tarihi : 26 Ağustos 1924

İş Bankası kurucusu : Mustafa Kemal Atatürk

İş Bankası çalışan sayısı : 24.133

İş Bankası net geliri : 6.1 milyar ₺

İş Bankası sloganı : Türkiye'nin Bankası

İş Bankası merkez konum : İstanbul, Levent

Şirket Ünvanı : T. İş Bankası A.Ş.

Genel Müdürlük Adresi: İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul

E-Mail Adresi: İletişim Formu

Telefon: 0850 724 0 724

Tebligata elverişli KEP adresi: isbankasi@hs02.kep.tr

Mersis Numarası: 0481005859000909