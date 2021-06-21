İş çıkışı evine 'uçarak' gidiyor! Türkiye'de bunu bir tek o yapıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'da kurulu teleferik tesislerinin genel müdürü Cengiz Koçak'ın, mesai bitiminde evine görev yaptığı zirveden Ölüdeniz manzarası eşliğinde wingsuit ile süzülerek gitmesi dikkat çekiyor.

Askeri öğrenci olduğu dönemler, uçaktan atlayışlar yaparak paraşütçülüğe başlayan Koçak, Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda astsubay olarak görev yaptığı dönem serbest paraşütçü oldu. Emekli olmasıyla birlikte 2011 yılında Base jump (serbest düşüş) sporuyla ilgilenmeye başlayan Koçak, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aldığı eğitimle Türkiye'de wingsuit (özel kıyafetle yarasa adam uçuşu) sporcusu oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve milli takım adına yarışmalara katılan ve bu dalda ulusal ve uluslararası birçok başarı elde eden Koçak, çevresinde "yarasa adam" olarak tanınıyor. Wingsuit base jump için keşfettiği yeni atlayışlarla tanınmaya başlayan Koçak, 20 gün önce Babadağ Teleferik'te genel müdür olarak işe başladı.

Türkiye'de wingsuit ve base jump yapan tek sporcu olduğunu söyleyen Koçak, Fethiye'de bulunan teleferik tesisinin genel müdürü olmasıyla, tesise katacağı tecrübeleri ve sunacağı katkıların mutluluğunu yaşadığını belirtti. Koçak : "Teleferik ana istasyonundan Babadağ'a 20-25 dakikada çıkıyorum. Akşam eve giderken yamaç paraşütü ile havalanıp wingsuit atlayışı yapıyorum. Yaklaşık 2 bin metrelik yükseklikten atladıktan sonra 3-4 dakikada yere iniyorum. Karadan araçla bu mesafeyi inmek istesem 40 dakika, teleferikle ise 25 dakika sürüyor. Her gün bunu yapıyor olmak bana ve sporuma çok şey katıyor." dedi.

Koçak, Babadağ'ın dünyaya Türkiye'yi, özellikle hava sporları adına tanıtmak için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. İşini severek yaptığını söyleyen Koçak: "İşim, yaşam tutkum olan uçmak, atlamak gibi sporları her gün yapma imkanı sunuyor. Sabah işe gelip günlük yapmam gereken faaliyetleri gerçekleştiriyorum. İşler bitince 1700, 1800, 1900 metre bazen 1200 metredeki pistlerden o gün müsait herhangi bir pilot arkadaşımla uçuyoruz. Sonra ben wingsuit ile atlıyorum. Bazen yere yakın bazen yerden uzaktan, bazen de uçan herhangi bir yamaç paraşütünün yanında süzülüp paraşütümü açarak yere iniyorum. Her gün bunu yaparak mesaimi tamamlayıp evime gidiyorum. Muhtemel dünyada bunu yapan ikinci kişi yok. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Babadağ Teleferiği olduğu yerden daha yükseğe çıkarmak ve kendime bir şeyler katmak için her geçen gün daha çok çalışıyorum." dedi.