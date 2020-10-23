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İş hanında başlayan intihar girişimi köftecide bitti

Malatya'da bir iş hanının 4. katında intihara kalkışan şahıs ikna edilip aşağı indirildi. Acıktığını söyleyen adam polis ekipleri tarafından köfteciye götürüldü.

Olay, Malatya'da meydana geldi.  Akpınar Meydanı'ndaki bir iş hanının 4. katında gerçekleşen olayda, alınan bilgiye göre, demir korkuluklardan aşağı sarkan birini gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edilirken, ekipler şahsın atlama ihtimaline karşın olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Demir korkuluklardan belirli aralıklarla kendini aşağı sarkıtan ismi M.K. olduğu öğrenilen şahsı polis ekipleri ikna etmeye çalıştı.

POLİS EKİPLERİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN ŞAHSI KÖFTECİYE GÖTÜRDÜ

Polisin yaklaşık 2 saat süren ikna çabası sonrasında aşağıya indirilen şahsın acıktığını belirtmesi üzerine ekipler M.K. 'yı bölgede bulunan bir köfteciye götürerek yemek ikramında bulundu.

M.K. ardından polis ekiplerince sağlık kontrolü için önce hastaneye daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Editör Ekibi


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