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  3. İş insanı Hamdi Akın'ın gizli bilgileri ifşa edildi

İş insanı Hamdi Akın'ın gizli bilgileri ifşa edildi

İş insanı Hamdi Akın'ın sosyal medya hesabı ele geçirildi; gizli bilgileri ifşa edildi. İfşayı gerçekleştiren kişinin Akın'ı saplantı haline getiren ve daha önce attığı tehdit mesajları nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırılan Meral Ç. olduğu iddia edildi.

İş insanı Hamdi Akın'ın gizli bilgileri ifşa edildi

Ünlü iş insanı Hamdi Akın'ı saplantı haline getirdiği iddia edilen Meral Ç., sahte hesplar açtı, Akın'ın sosyal medya hesabını ele geçirdi, gizli bilgilerini ifşa etti ve Akın adına sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Meral Ç.'nin daha önce de Akın'a tehdit mesajları attığı ve bu nedenle 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı biliniyor. 

İş insanı Hamdi Akın'ın gizli bilgileri ifşa edildi

AKIN'IN KIZININ HAMiLELİĞİNİ KAMUOYUNA DUYURDU

Sabah gazetesi mensubu Atakan Irmak'ın yaptığı habere göre, ünlü iş insanı Hamdi Akın, Meral Ç. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sunulan dilekçede Meral Ç.'nin sosyal medya platformu Instagram üzerinden sahte hesaplar açılarak Akın hakkında bilgiler paylaştığı belirtildi. Yalnızca kendisi hakkında değil Akın'ın ailesi hakkında da gizli bilgilere sahip olduğu iddia edilen Meral Ç.'nin bu konu hakkında da paylaşımlarda bulunduğu , iş insanının kızının hamileliğinin Meral Ç. tarafından kamuoyu duyrularak konu hakkında haber yapılmasına neden olduğu ifade edildi.

"SONU KANLA BİTECEK"

Hamdi Akın'ı  takıntı haline getirdiği düşünülen Meral Ç., geçtiğimiz yıllarda da Akın'ın şahsi telefonuna "Sizi kendi ellerimle boğacağım, sonu ölüm de olsa, hapis de olsa kanla bitecek." şeklinde mesajlar gönderdiği için Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Bunun üzerine  genç kadın, 8 ay hapis cezası aldı.



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