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İş yerinde kumar oynayan 4 kişiye idari para cezası uygulandı

Malatya'da, bir iş yerinde kumar oynayanları suç üstü yakalayan ekipler 4 kişiye idari para cezası uyguladı.

İş yerinde kumar oynayan 4 kişiye idari para cezası uygulandı

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Yenihamam Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 4 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Ekiplerin baskınıyla suçüstü yakalanan 4 şahsa kumar oynamaktan idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 400 TL de geçici olarak muhafaza altına alındı. İş yeri işletmecisi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar malzemelerine de el konuldu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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