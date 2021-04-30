2021 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203111175Yoğun talep gördü! "Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi" yeniden dağıtıma çıkıyorDenizli'de sürücüler tam kapanmada havadan denetlendiTÜGİAD’dan Kırgızistan ziyareti: İki ülke arası iş birliği vurgusuTokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Korku dolu anlar yaşandıSivasspor, Avrupa için umutlandı! Yenilmezlik serisi 15'e yükseldi2021 İzmir Demokrasi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 111110081Balıkesirliler tam kapanmaya uydu, sahiller boş kaldıMilletvekili Kartal’dan ‘1 Mayıs’ mesajı "1 Mayıs alın teri ve emeğin günü"İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı

İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı

Sivas'ta bir dairede kumar oynarken suçüstü yakalanan 9 kişiye toplam 29 bin 943 TL para cezası uygulandı.

İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı

Sivas'ta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Nisan günü daire içerisinde kumar oynatıldığı bilgisi aldı. Ekiplerin yaptığı denetimlerde dairede iş yeri sahibi ile birlikte toplam 9 şahsın bulunduğu tespit edildi. Şahıslara Kabahatler Kanunun 34. maddesine göre bin 336'şar TL olmak üzere toplamda 10 bin 668 TL para cezası uygulandı .Öte yandan şahıslara İl Hıfzıssıhha kurulu kararına göre maske takmadıkları için 990'er TL, sosyal mesafeye uymamaktan 427'şer TL, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 427'şer TL, iş yeri sahibine de 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 29 bin 943 TL para cezası uygulanması amacıyla tutanak tutuldu. 1 şahıs ise ekiplerin işlem yaptığı sırada üzerindeki metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi yere attı. Polis ekiplerin durumu fark etmesi üzerine şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı

İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT