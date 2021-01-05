Süper Lig'de Ocak transfer döneminin başlamasıyla birlikte kulüpler kadrolarında yer alan eksik bölgeleri doldurmaya çalışıyor. Devre arası transfer döneminin ilk iddialarından birisi de Kasımpaşa'nın Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladığı oldu. Bunun üzerine taraftarın da radarına giren Isaac Kiese Thelin hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Peki, Isaac Kiese Thelin kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

ISAAC KIESE THELIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

24 Haziran 1992 doğumlu olan Isaac Kiese Thelin, 28 yaşındadır. İsveç'in Örebro kentinde dünyaya gelen Thelin, bir dönem İsveç milli takımında da forma giymiştir. Mevkisi santrfor olan golcü futbolcu, 1.89 boyundadır. Profesyonel kariyerine 2009 yılında Karlslunds IF kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla IFK Norrköping, Malmö FF, Bordeaux, Anderlecht ve Waasland-Beveren kulüplerinde oynadı.

İsveç millî futbol takımının 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Isaac Kiese Thelin, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Malmö’de şampiyonluk sevinci yaşadı. 28 yaşındaki futbolcu 25 maçta 14 gol 4 asistlik performans gösterdi.

Kasımpaşa'nın sezon sonuna kadar kiraladığı iddia edilen Kiese Thelin için henüz resmi bir açıklama gelmedi.