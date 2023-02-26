İsaac Mintah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Mintah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Mintah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Mintah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Mintah 29 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Mintah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Mintah'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsaac Mintah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Mintah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Mintah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Mintah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında New Edubiase

15 Ağustos 2022 yılında Aduana Stars

İsaac Mintah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Mintah şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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