Isaac Promise kimdir? Isaac Promise neden öldü?

Isaac Promise kimdir? Neden öldü? Isaac Promise hayatını kaybetti. Bu durum ünlü futbolcu hakkında bilgi sahibi edinmek isteyen kişiler tarafından internet üzerinde arama yapılmasına yol açtı. Peki Isaac Promise kimdir? Neden öldü? Detaylar haberimizde.

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Isaac Promise kimdir Birçok kişi Promise'in hayatını kaybetmesinin ardından internette bunu araştırıyor. Ünlü futbolcu merak konusu. Peki Isaac Promise kimdir? Neden öldü? Ayrıntılar haberimizde. ISAAC PROMİSE KİMDİR? Isaac, ülkemizde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İdmanyurdu, Karabükspor ve Giresunspor formaları giymişti. ISAAC PROMİSE NEDEN ÖLDÜ? Isaac Promise hakkında açıklama yapan ABD ekibi Austin Bolds, Nijeryalı forvet Isaac Promise'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Isaac Promise hayatını kalp krizi nedeniyle kaybetti. Etiketler : Isaac Promise, kimdir



