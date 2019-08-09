İSBAK A.Ş Genel Müdürü Mehmet Bahaddin Yetkin istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada 8 Ağustos'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst yönetiminin tanıtım toplantısının yapıldığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Bahaddin Yetkin'in daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ve beğenilerinin kamuoyu tarafından tartışılmaya başlandığı belirtildi.

İMAMOĞLU'NUN TALİMATIYLA İNCELEME BAŞLATILDI

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla konuyla ilgili ayrıntılı inceleme başlatıldığı anlatılan açıklamada, İmamoğlu'nun bugün yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımız işe alırken incelemelerini liyakat ve tecrübe üzerine yaptı. Baktığımız pencere buydu." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğüne atanmadan önce Bahaddin Yetkin'in AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunun bilindiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmamoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık atamalarda liyakate önem verileceğini ve partizanlık yapılmayacağını belirtmişti. Bu vesileyle söz konusu adaylık, atamada bir sorun görülmedi. Lakin, hem kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımları hem de bu akşam sona eren incelemede görüldü ki asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek başka paylaşımlar da yapılmıştır. Bu vesileyle akşam saatlerinde Bahaddin Yetkin ile durum paylaşılmış, kendisi de İSBAK A.Ş'deki tüm görevlerinden 20.04 itibarıyla istifa etmiştir. İstifa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kabul edilmiştir."

MEHMET BAHADDİN YETKİN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1980 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen , 2003 yılında Yakın Doğu Üniversitesi'nden Bilgisayar Mühendisliğini tamamladı. Buradan 3.5 yılda ve 'Yüksek Onur Belgesi' ile mezun oldu.

7 yıl kamuda olmak üzere 16 yıllık iş tecrübesi olan Yetkin, pek çok belediye ve bakanlığa bilişim alanında danışmanlık yaptı.

2007 yılında e-Türkiye ödülüne layık görülerek, 2 farklı dalda Türkiye’nin “en iyi e-belediye projesi” ödülünü aldı. Bu alanda hizmetlerine devam etti, 2011 yılında Akıllı Şehir Teknolojileri alanında faaliyette bulunan üst düzey şirketlerde yönetici olarak yüksek pozisyonlarda çalıştı.

Türkiye'nin pek çok şehrinde ve yurt dışında da 14 ülkede yine Akıllı Şehir Teknolojileri çalışmaları yaptı. Bu özel sektör işlerinin yanında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Danışmanlığı da yaptı.

Evli 3 çocuk babası olan Yetkin, İngilizce bilmektedir.