İşbaşı eğitim programı ücretlerinde artış

İŞKUR'un işbaşı eğitim programı ücretlerinde yeni yılda artış yaşandı. Yeni işe giren gençler, hem tecrübe kazanıyor hem de eğitim süresi boyunca çalıştığı gün üzerinde ücret alıyor.İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme 89,4 liraya yükseltildi. Ödeme öğrenciler için 67,05, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 liraya çıkarılırken; geleceğin mesleklerinde ise katılımcılara günlük 100 lira ödenecek.

9 AY UYGULANIYOR, HAFTALIK 45 SAAT ÇALIŞMA

İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yerlerinde en fazla 6 ay sürüyor. 18-29 yaş arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla, haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. Bu programlara katılan gençler günlüğü 89,4 liradan ayda (26 gün) 2 bin 324 lira alabilecek. Bu tutar, program bilişim sektörüne ilişkin ise 2 bin 600 liraya yükselecek.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır.Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı iş yerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine iş yeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ

İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanmaktadır.

Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

Katılımcı zaruri gideri (Günlük 89,4 TL, öğrenciler için 67,05, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 TL)

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 100 TL zaruri gider ödenmektedir.

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanmaktadır.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.