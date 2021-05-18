Yurt içi ve yurt dışı ortaklıkları ile 1968 yılında 2.700.000.- TL sermaye ile kurulan İşbir Holding'in bağlı ortalığı İşbir Sentetik Dokuma AŞ, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmasının ardından merak konusu haline geldi. Yatırımcıların arama motorlarında sıklıkla baktığı İşbir Holding kimin? Sahibi kim? | İşbir Holding Yönetim Kurulu Başkanı kimdir? sorularının cevabını biz de haberimizde sizler için derledik. İşte detaylar...

İŞBİR HOLDİNG KİMİN? SAHİBİ KİM?

09.10.1968 yılında gerçekleştirilen ilk yatırım Balıkesir’de İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.’dir. Daha sonra 1977 yılında Ankara’da İşbir Sünger Sanayi A.Ş. kurulmuştur.

Kuruluşundan bugüne kadar geçen yıllarda bu yatırımlar kendi sektörlerinin lider işletmeleri konumuna yükselmişlerdir.

İşbir Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklıkları olan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., İşbir Sünger Sanayi A.Ş.’nin bugün Ankara, İzmir ve Balıkesir’de bulunan fabrikalarında faaliyet göstermektedir.

Kuruluşundan beri halka açık bir şirket olan İşbir Holding, Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi olarak her zaman, çağdaş ekonominin gereklerini yerine getirmiştir.İşbir Holding’in ilk kuruluşundan bu yana temel stratejisi, sahip olduğu her bir İşbir Şirketi’ni sektörünün önde gelen şirketi yapmak, verimliliği ve kârlılığı yüksek şirketlerle ülke kalkınmasına katkı sağlamak ve bu surette ortaklarına sürekli kâr payı dağıtabilmektir.

Çeşitli gerçek ortaklarla kurulan şirketin tek bir sahibi olmamakla birlikte, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Atay Kuzucuoğlu'dur.

İŞBİR HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KİMDİR?

İşbir Holding'in toplamda 5 Yönetim Kurulu Başkanı bulunmaktadır. Bunlar, Osman Atay Kuzucuoğlu Ali Kantur, Necati Köklü, İhsan Özdemir ve Mustafa Özpehlivan'dır.

Kuzucuoğlu, geçtiğimiz aylarda Euronewsport'a verdiği bir röportajında, şirket hakkında merak edilenleri şöyle derledi:

3.300 ortağı ile yoluna devam eden İşbir Holding, bugün itibariyle sahip olduğu 220.000 metrekarelik toplam kapalı üretim alanı, büyük ihracat hacmi ile çağdaş ekonominin gereklerini yerine getiriyor. 1968 yılından buyana gerçekleştirilen başarılı çalışmaların altında imzası olan İşbir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Atay Kuzucuoğlu, gelinen nokta ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Firmanın temellini ne zaman attınız?

Firmayı 1968 yılında kurduk. Eli yıldır faaliyetlerimize devam ediyoruz. Binlerce ortağımızla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Belirttiğim gibi geçen yıl yüzde yüz kar payı dağıttık.

İşbir Holding ile ilgili son dönem gelişmeler hakkında bir değerlendirme alabilir miyiz?

Fransızlara optik fabrikasını sattık. İyi bir fiyata fabrikayı satarak kar ettik. İlk yatırım yaptığımız dönemde uzun bir süre zarar ettik. İşi öğrendikçe kar etmeye başladık. Kabiliyetlerimizi geliştirdikçe yabancıların ilgisini çekmeye başladık. Fransız firma ile yapılan uzun müzakereler sonunda satış yapıldı. Bu satışın gurubumuz adına olumlu olduğunu söyleyebilirim.

Satıştan elde edilen geliri nasıl değerlendireceksiniz?

Şirketlerimizin sermayelerini artırmak suretiyle özkaynaklarını güçlendirdik.

Yatak alanında yaptığımız yatırım ne durumda?

Maalesef piyasada kaliteli bir ürünü ederi fiyatında satabilmek güç ve bu doğrultuda da piyasa şartlarına uyduğumuz zaman kar etmek güçleşiyor. Ama ben insanımızın kaliteye değerini verdiği dönemlere geleceği kanaatindeyim.

Ortaklarınız bu durumdan memnun mu?

Geçen yıl yüzde yüz kar payı dağıttık. Biz farklı alanlarda ettiğimiz karı ortaklarımızla paylaştık. O nedenle ortaklarımız durumdan memnun diyebilirim. Yeni yatırımlar yapıyoruz. Sünger fabrikamızı yeni yatırımlarla büyüttük, Balıkesir’deki sentetik fabrikamızı gezmek için üç gün gerekir. 160 dönüm kapalı alanda üretim yapılıyor. Şu an itibari ile 1.800 civarında çalışanımız var. Sentetik fabrikası, Dünya’da tek çatı altında en yüksek kapasiteli üretimi gerçekleştiren firmalar arasında. Yaptığımız ürünlerin % 65’ini ihraç ediyoruz.

Bir dönem ABD pazarını hedefliyordunuz. Pazar ile ilgili yeni gelişmeler oldu mu?

ABD’de büromuz var. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Ancak oradan beklediğimiz geri dönüşü henüz alamadık. Zamanla ABD pazarında da muvaffak olacağımız kanaatindeyim.

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Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar planlıyor musunuz?

Yaptığımız yatırımlar Türkiye ölçeğinde düşünüldüğünde alanının en büyük yatırımları oldu. Bu çerçevede muvaffak olacağımız yeni alanlar bulursak yatırım yapmayı düşünüyoruz.

Ortaklarınızın çoğunluğu Almanya’da bulunan vatandaşlarımız olunca, Almanya’nın meclisinde almış olduğu karar ile ilgili görüş beyan etmek isteyeceğinizi düşünüyoruz. Konu ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Bu durumun ticari faaliyetlere fazla etki edeceği kanaatinde değilim. Almanya’da üç ila dört milyon arasında Türk yaşıyor ve bunların birçoğu şirketsahibidir. Bu insanların birleşerek hareket etmeleri gerekmektedir. Fakat bu konuda eksikliğimiz olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız 1960’lı yıllarda köylerinden çıkıp Almanya’ya gittiler, çalıştılar ve muvaffak oldular. Bugün itibari ile durumlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tüm başarılarımıza rağmen öz güven eksikliğimizin olduğunu söyleyebilirim. Bu durumu tersine çevirebilmemiz lazım. Türkiye bugün çok büyük bir ülke haline geldi. Önümüzdeki dönemde inşallah daha iyi olacağız.

Binlerce ortağınız olmasına rağmen elli yıldır büyüyerek yolunuza devam etmeniz takdire şayan.Bizim en büyük başarımız ortaklarımızın tümünün eşit bir şekilde itinalı davranılması. Bir ortağımız bugün gelip adını soyadını söylesin tüm şeceresi çıkacak şekilde itina ile kayıtları tutulur. Ortaklarımıza sorsanız çoğu ne kadar para yatırdıklarını ne kadar kar payı aldıklarını bilmezler ama bizim sistemimizde bunlar günü gününe kaydedildiği için rahatlıkla tüm aldıkları verdikleri bellidir. Böyle bir çalışma sistemi ortaya koyunca da insanların firmaya güveni artıyor. Yola çıktığımız birçok arkadaşımız bugün yaşamıyor. Bu insanların varisleri gelip durumlarını rahatlıkla görebiliyorlar. Bu doğrultuda haklarını alabiliyorlar.

Sermaye artırımlarında ortaklarınız sermaye artırımına iştirak ediyorlar mı?

Sermaye artırımlarına ortaklarımızın iştirak etmesini arzu ediyoruz. Onlarda çoğunlukla bu artırımlara iştirak ediyorlar. Eski ortaklarımız neredeyse tamamıyla iştirak ediyor ama miras yolu ile ortak kişilerdeaynı ilgiyi gördüğümüzü söyleyemem.

Almanya’da yaşayan firmalarımızın bugün itibari ile bu gibi oluşumlara yeterince katılım sağlamadığı ifade ediliyor. Sizin bu konudaki gözlemlerinizi öğrenebilir miyim?

Almanya’da da artık durumlar eskisi gibi değil. Eskisi gibi insanlarımız para biriktiremiyor. İnsanlarımızın yaşam standartları arttıkça giderleri de doğal olarak artıyor. Bu noktada paralarını biriktirebilme şansları azalıyor.

