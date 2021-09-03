Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok yeni tedbir alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından aşı olmayan işçilerden zorunlu olarak PCR testi yaptırmalarının isteneceği açıklandı. Henüz aşı olmayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu açıklama merak konusu haline geldi. Peki İşçi PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor? Aşı olmayan işçi haftada kaç kez test yaptıracak? İşte cevaplar...

İŞÇİ PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yer verilen bilgilere göre 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren aşı yaptırmayan işçiler PCR testi yapmak zorunda olacak. PCR testi negatif çıkmayan kişiler ise iş yerlerine gidemeyecek.

6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak bu zorunluluk ile birlikte aşılamadaki oranın hızla artacağı düşünülüyor.

AŞI OLMAYAN İŞÇİ HAFTADA KAÇ KEZ TEST YAPTIRACAK?

Daha önce yapılan açıklamada aha önce 6 Eylül’den itibaren öğretmenlerden ve eğitim görevlilerinden aşı olmadıkları takdirde haftada 2 kez PCR testi talep edileceği duyurulmuştu. Yapılan yeni açıklama ile birlikte işçilerin de aşı olmadığı taktirde PCR testi yapmasının zorunlu olacağı bildirildi

Buna göre 2 doz aşısını olmayan işçiler haftada 1 kez PCR testi yapmak zorunda kalacak. Bu testle birlikte virüse yakalanmadıklarını teyit edecek işçilerin negatif sonucu olmadığı taktirde iş yerine gidemeyeceği bildirildi.