İşçinin üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Antalya'da bir üniversitenin inşaatında çalışan 41 yaşındaki kalıp ustası Hüseyin Kalaycı, üzerinde düştüğü demirin kalçasına saplanması sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Talihsiz işçi olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından kesilen demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içindeki Mimarlık Fakültesi inşaatında kalıp ustası olarak çalışan işçi Hüseyin Kalaycı, dengesini kaybederek birinci kattan demirin üzerine düştü.
Kalaycı'nın feryadına koşan iş arkadaşları feci bir görüntüyle karşılaştı. Demir, Kalaycı'nın sağ kalça altından girip, kasıktan çıktı. Talihsiz adamı kurtarmak için olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
SAPLANAN DEMİRLE HASTANEYE KALDIRILDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hüseyin Kalaycı'ya saplanan demiri kesti. Kalaycı, demirin vücudunda kalan parçasıyla hastaneye kaldırıldı.
HABERE YORUM KAT