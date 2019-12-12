İşe yeni başlamıştı! Motosikletli kurye feci şekilde can verdi
Yeni başladığı işinde sipariş götüren motosikletli bir kurye, kendisiyle aynı istikamette giden bir tır ve aracın arasında kalarak feci şekilde can verdi.
Kaza, TEM Hadımköy bağlantı yolunda saat 18.30 sıralarında gerçekleşti.
Siparişi adresine yetiştirmek için Büyükçekmece’den Hadımköy istikametinde motosikletiyle giden Vural Topkara, kendisiyle aynı istikamette TIR ile aracın arasında kaldı.
KURYENİN CANSIZ BEDENİ YAPILAN İNCELEMENİN ARDINDAN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
Motosikletin hakimiyetini kaybeden Vural Topkara, 34 ER 2367 plakalı TIR’ın altında kalarak feci şekilde can verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Hadımköy yönünde trafik tamamen durdu. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kazaya karışan araçları kaldırdı. Kuryenin cansız bedeni yapılan incelenmenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
HABERE YORUM KAT