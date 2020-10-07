İSG sınavı hangi illerde yapılacak 2020? İSG sınavında hangi konudan kaç soru çıkıyor?
İSG sınavı hangi illerde yapılacak 2020? İSG sınavında hangi konudan kaç soru çıkıyor? İSG kaç dakika kaç soru? İSG sınavı saat kaçta başlayacak? 7 Kasım tarihinde yapılacak İSG sınavı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde.
ÖSYM tarafından düzenlenen 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG), toplam 17 şehirde gerçekleştirilecek. İşte İSG sınavı hangi illerde yapılacak 2020? İSG sınavında hangi konudan kaç soru çıkıyor? İSG kaç dakika kaç soru? İSG sınavı saat kaçta başlayacak? sorularına ilişkin yanıtlar...
İSG SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK 2020?
010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN
İSG sınavı geç başvuru ne zaman ve nasıl yapılır? İSG sınavı geç başvuru ücreti ne kadar?
İSG SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? KAÇ DAKİKA KAÇ SORU?
Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 50 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir. Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.
1) İş Yeri Hekimliği Testi
2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
5) Diğer Sağlık Personeli Testi
Sertifika alanlarına bağlı olarak sınava başvuran aday sayısının 3.000 ve altında olduğu durumlarda, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kısmen ya da tamamen yazılı sınav yapılabilecektir. Yazılı sınavda en az 20 açık uçlu soru yer alacaktır. 5.000 ve altında adayın başvurduğu sertifika alanlarında sınav, elektronik ortamda Ankara’da yapılabilecektir.
İSG SINAV KONULARI 2020
İş yeri hekimliği grubu sınav konuları ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;