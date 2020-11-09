İSG sınavı 7 Kasım 2020 tarihinde tamamlandı. ÖSYM, İSG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi adaylara duyurdu. Öte yandan sınava giren adaylar İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın soru ve cevaplarını öğrenmek istiyor. Peki İSG sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı?

İSG SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI 2020?

07 Kasım 2020 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Yeri Uzmanlığı Sınavının (2020-ISG) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 09 Kasım 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

İSG 2020 SINAV SORU VE CEVAPLARI

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 8 Aralık tarihinde açıklanacak.